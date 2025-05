Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.05.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Um 19:25 Uhr stand gestern Abend ein 45-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw am Außenschalter eines Schnellimbisses in der Niederhoner Straße in Eschwege. Das vor ihm stehende Auto beabsichtigte dann los zu fahren, hatte aber versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt und fuhr dadurch gegen das dahinterstehende Auto des 45-Jährigen. Sachschaden: ca. 500 EUR. Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 21:54 Uhr befuhr gestern Abend eine 23-Jährige aus Treffurt mit einem Pkw die L 3459 zwischen Bischhausen und Kirchhosbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Dieseldiebstahl

Zwischen dem 16.05.25, 16:00 Uhr und dem 19.05.25, 06:30 Uhr wurde in der Straße "Vor dem Brückentor" in Eschwege der Dieselkraftstoff aus einem Lkw entwendet. Insgesamt zapften unbekannte Täter ca. 200 Liter ab, wodurch ein Schaden von ca. 350 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auf Verkehrsinsel aufgefahren

Um 02:36 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 31-Jähriger aus Nordheim mit seinem Pkw die B 400 in Richtung Wölfterode. Kurz vor dem Kreisverkehr "Blinde Mühle" kam ihm - nach seinen Angaben - ein Lkw entgegen, der das Fernlicht eingeschaltet hatte. Dadurch wurde er derart geblendet, dass er den Kreisverkehr zu spät realisierte. Mit dem Auto fuhr er dadurch über die Kreisfläche hinweg gegen den Bordstein, wodurch das Auto in die Luft geschleudert wurde und ca. sieben Meter weiter auf einem Hügel "landete". Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Brand in Hirschhagen

Um 17:54 Uhr wurde gestern Nachmittag ein Brand in der Dieselstraße in Hessisch Lichtenau-Hirschhagen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im hinteren Bereich auf einem Firmengelände brannte. Betroffen war ein dort aufgestellter Schuppen sowie ein Container. Ein Anhänger konnte noch rechtzeitig aus dem Brandbereich gezogen werden. In den Container/ Schuppen waren zur Brandzeit alte Harzreste sowie Müll gelagert. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise: 05602/93930.

Sachbeschädigung am Pkw

Zwischen dem 17.05.25, 21:30 Uhr und dem 18.05.25, 00:30 Uhr wurden in der Straße "Am Rückberg" in Uengsterode die beiden Reifen auf der Fahrerseite eines Pkw BMW durch Unbekannte zerstochen. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell