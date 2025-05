Polizei Eschwege

POL-ESW: Eschweger Kripo klärt Einbruchsserie und hebt Cannabisplantage aus

Durch das Fachkommissariat für Einbruchs- und Rauschgiftkriminalität der Eschweger Kriminalpolizei konnte kürzlich eine Einbruchsserie in Hessisch Lichtenau-Hirschhagen aufgeklärt werden. In besagtem Ortsteil kam es zu Jahresbeginn 2025 bis in dem März hinein zu verschieden Taten und Einbrüchen in dortige Wohn- und Geschäftsgebäude. Bei den im Zusammenhang stehenden Straftaten registrierte die Kripo einen Stehlschaden von insgesamt rund 250.000 Euro, der u.a. auch auf einen Diebstahl von Maschinen- und Firmenequipment in größerem Maß zurückzuführen ist. Im Zusammenhang mit den Einbrüchen hoben die Ermittler außerdem jetzt auch eine Cannabisplantage aus.

>>>Mehrere Tatverdächtige in U-Haft

Die intensiv geführten Ermittlungen durch die Beamten des Fachkommissariats hinsichtlich der Einbruchsserie führten letztlich auf die Spur eines aus Kassel stammenden 32-Jährigen, der in der Folge Anfang Mai nach einem zuvor bei dem Amtsgericht in Kassel beantragten Haftbefehl festgenommen werden konnte.

Im Rahmen der Ermittlungen wegen der Einbruchsserie erlangten die Ermittler zudem glaubhafte Hinweise, dass der 32-Jährige neben den Vermögensdelikten auch für den Betrieb einer Cannabisplantage in einem Wohnhaus in Hirschhagen verantwortlich sein soll. Diese Hinweise verdichteten sich im Zuge der Ermittlungsmaßnahmen immer weiter, so dass zeitgleich mit der Festnahme des 32-Jährigen eine Durchsuchung des Gebäudes mit der vermuteten Rauschgiftplantage erfolgte.

Das schlagartige Umsetzten der Durchsuchungsmaßnahme an dem betreffenden Haus führte zum Antreffen von einem 22-jährigen und einem 29-jährigen Mann mit albanischer Staatsbürgerschaft, welche zwar unmittelbar die Flucht ergriffen, nach kurzer Verfolgung durch die eingesetzten Beamten jedoch aufgegriffen und festgenommen werden konnten. Mittlerweile befinden sich die beiden Männer, ebenso wie der 32-Jährige, in Untersuchungshaft.

>>>Große Menge an Cannabis und umfangreiches Equipment sichergestellt

Bei dem Durchsuchungsobjekt handelte es sich um ein äußerlich unscheinbares, unbewohntes Einfamilienhaus. Hier fanden die Beamten auf ca. 130 Quadratmeter Grundfläche eine voll eingerichtete Cannabisplantage vor. Insgesamt stellten die Ermittler etwa 170 erntereifen Cannabispflanzen, sowie über 300 Sätzlinge und ca. 4,5 kg an verkaufsfertig abgepackten Cannabisblüten sicher. Daneben stellten die Beamten ein umfangreiches Equipment von diversen Pflanzgefäßen über Blumenerde bis hin zu speziellen LED-Lampen u.ä. ebenfalls sicher.

Die Ermittlungen zu den Einbrüchen und den Betrieb der Cannabisplantage dauern nach wie vor an.

