POL-ESW: Pressebericht 16.05.2025

Betrunkene Männer leisten Widerstand

Zwei auf der Straße herumtorkelnde, alkoholisierte Männer sind der Eschweger Polizei in der Nacht zu Freitag gegen 01.30 Uhr im Bereich des Schlossplatzes gemeldet worden. Als die Beamten sich den Personen annehmen wollten, kam es zu Widerstandshandlungen gegenüber den Beamten, so dass beide in ihrem alkoholisierten Zustand (beide deutlich über 1 Promille) in den Gewahrsam der Polizei eingeliefert worden, wo sie letztlich auch die Nacht verbrachten. Die beiden Männer, ein 41-Jähriger aus Wanfried und ein 41-Jähriger aus Helsa, müssen sich in der Folge strafrechtlich u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

Verkehrsunfallfluchten; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis in der Goldbachstraße in Eschwege ist ein geparkter silberfarbener Ford Focus Kombi beschädigt worden. An der Fahrertür ist durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vmtl. beim Ein- oder Aussteigen bzw. Türöffnen ein Schaden von etwa 1000 Euro verursacht worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 09.50 Uhr 11.30 Uhr. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich außerdem am Donnerstag zwischen 12.45 Uhr und 13.25 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege. Hier wurde in besagter Zeit ein roter Ford Fiesta an der rechten Vorderseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 700 Euro. Hinweise zu den Verursachern nimmt unter 05651/925-0 die Polizei in Eschwege entgegen.

Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei

Die Beamten der Polizeistation Eschwege haben am Donnerstagabend die Verfolgung eines E-Scooters aufgenommen, der ohne Kennzeichen in Betrieb genommen wurde und sich den Kontrollmaßnahmen entziehen wollte. Die Beamten wurden gegen 20.30 Uhr auf das Gefährt in der Gemarkung von Waldkappel-Harmuthsachsen aufmerksam und fuhren dem Roller hinterher, der dann trotz Ansprache der Beamten und Anhaltesignalen seine Fahrt fortsetzte und sich über dortige Feldwege der Kontrolle entzog. Der Roller konnte letztlich nicht mehr angetroffen werden. Aufgrund der Beschreibung des Fahrers und anhand entsprechender Hinweise richten sich jetzt die strafrechtlichen Ermittlungen u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ggfs. weiterer Verstöße gegen einen 44-Jährigen aus Waldkappel, der als Fahrer des E-Scooters im Verdacht steht.

Wildunfall

Ein 21-jährige Autofahrerin aus Meißner hat am Freitagmorgen um kurz nach 06.00 Uhr auf der L 3241 zwischen Weidenhausen und Weidenhäuser Kreuz (Seilberg) ein Reh mit ihrem Auto erfasst. Das Tier lief anschließend davon, der Pkw der jungen Frau wurde mit 2000 Euro Sachschaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw kollidieren im Einmündungsbereich; Fahrer leicht verletz; Schaden 14.000 Euro

Am frühen Freitagmorgen kam es in Hessisch Lichtenau an der Einmündung Retteröder Straße (B 487) und Industriestraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 35-Jähriger aus Hessisch Lichtenau war gegen 03.48 Uhr auf der B 487 aus Retterode kommend unterwegs und wollte geradeaus weiter auf die Retteröder Straße in Richtung Ortsmitte Hessisch Lichtenau fahren. Im Bereich der abknickenden Vorfahrt übersah er dann den bevorrechtigten Pkw eines 27-Jährigen aus Helsa, der von der Industriestraße kommend in Richtung Retteröder Straße fuhr. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden mit je 7000 Euro Schaden nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei Witzenhausen

Fahrradfahrer gibt Drogenkonsum zu

Am Donnerstagabend haben die Beamten der Polizei Witzenhausen gegen Mitternacht Uhr einen 41-Jährigen aus Witzenhausen auf seinem Fahrrad zur Kontrolle angehalten. Die Beamten wurden auf den Radfahrer in der Straße "Hinter dem Deich" aufmerksam. Im Rahmen der Kontrolle räumte der 41-Jährige den Konsum von Betäubungsmittel (THC und Amphetamin) ein, so dass die Beamten die Weiterfahrt untersagten und eine Blutentnahme veranlassten. Ermittlungen wegen der Fahrt unter Betäubungsmitteln und wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen wurden aufgenommen.

Auto und Fahrrad kollidieren

Im Bereich Philosophenweg/Ecke "Am Brauhaus" hat eine 43-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen am Donnerstag beim Abbiegen einen 25-jährigen Fahrradfahrer aus Rödermark übersehen und kollidierte leicht mit ihm. Der 25-Jährige zog sich dabei eine Schulterprellung zu und an seinem Rad entstand ein Schaden von 100 Euro.

