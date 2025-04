Feuerwehr Minden

FW Minden: Ausgedehnter Wohnhausbrand in Minden-Dankersen, eine Person verstorben

Minden (ots)

Die Feuerwehr Minden wurde am 07.04.2025um 7:53 Uhr zu einem Wohnungsbrand in den Stadtteil Dankersen alarmiert. Auf der Anfahrt konnte bereits eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen große Teile des Erdgeschosses bereits in Vollbrand. Über zwei Drehleitern und mehrere Trupps im Außenangriff wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Zur Lokalisierung von Glutnestern im Dachstuhlbereich kam die Drohnengruppe der Feuerwehr Minden zum Einsatz. Aufgrund der hohen Brandintensität wurde ein Fachberater des THW zur Einsatzstelle alarmiert, um eine Einsturzgefährdung des Gebäudes zu beurteilen. Im Zuge der Löscharbeiten wurde eine leblose Person im Gebäude aufgefunden. Der Löschzug der Berufsfeuerwehr, mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei waren mehrere Stunden im Einsatz und wurden durch die Verpflegungseinheit versorgt. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der Sachschaden liegt vermutlich im sechsstelligen Bereich.

