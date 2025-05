Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 15.05.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auto aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz nahe vom Friedhof im Höhenweg haben unbekannte Täter einen silbernen Mercedes Benz A-Klasse aufgebrochen. Die Täter schlugen dazu die Heckscheibe ein und entwendeten aus dem Kofferraum des Wagens eine Handtasche u.a. mit Bargeld, diversen Dokumenten und ein Mobiltelefon. Der Stehlschaden wird mit 150 Euro angegeben, der Sachschaden liegt bei 250 Euro. Ereignet hat sich der Diebstahl am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 16.40 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Donnerstagmorgen gegen 05.15 Uhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Cornberg. Der Mann befuhr gegen 05.15 Uhr die Landesstraße L 3249 von Hornel in Richtung Weißenhasel, als das Reh unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Am Pkw entstand ein nicht unerheblicher Frontschaden, der noch nicht abschließend beziffert ist. Das Reh verendete am Unfallort.

Linienbus und Zugmaschine kollidieren im Begegnungsverkehr; Schaden 1000 Euro

Seitlich mit den Außenspiegeln kollidierten am Mittwochvormittag ein 59-Jähriger aus Bad Salzungen, der mit einem Linienbus die B 400 von Breitau in Richtung Wölfterode befuhr und ein 24-Jähriger aus Olsberg (Hochsauerlandkreis), der mit seiner Zugmaschine in der Gegenrichtung unterwegs war. Gegen 11.00 Uhr streiften sich die beiden Fahrzeuge seitlich, wodurch die jeweiligen linken Außenspiegel beschädigt wurden. Der Schaden wird je 500 Euro angegeben.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch ist zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr ein brauner VW Multivan auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Brandenburgstraße in Herleshausen durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vmtl. beim Ein- oder Ausparken, beschädigt worden. Die Beschädigung an dem VW Multivan befindet sich an der hinteren u. rechten Fahrzeugseite und beläuft sich auf 2000 Euro. Da der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat, ermittelt die Polizei in Sontra wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unter Alkoholeinfluss geparktes Auto beschädigt; Schaden 20.000 Euro

Nachgemeldet wird ein Unfall vom vergangenen Samstag aus Großalmerode, bei welchem der Verursacher unter dem Einfluss von Alkohol ein geparktes Auto beschädigte. Laut Unfallbericht befuhr ein 73-Jähriger aus Großalmerode an dem Samstag um 22.08 Uhr die Baumhofstraße in Richtung Eichhofstraße. Hier geriet der 73-Jährige auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte hier mit dem geparkten Auto eines 59-Jährigen aus Großalmerode. Wie die zur Unfallaufnahme entsandten Beamten feststellten, stand der 73-Jährige unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholtest rund 1,5 Promille), so dass die Beamten eine Blutentnahme veranlassen mussten und Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs einleiteten. Das Auto des Verursachers mit 5000 Euro Schaden musste abgeschleppt werden, der andere Pkw ist mit 15.000 Euro schaden in Mitleidenschaft gezogen worden.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Baumbestand; Polizei sucht Zeugen

Auf einem Privatgrundstück in Neu-Eichenberg-Hebenshausen in der Straße "Hasensprung" haben Unbekannte mittels Sägewerkzeugen Schäden an Bäumen und Sträuchern angerichtet und diese z.T. komplett abgesägt. Der Vorfall ereignete sich offenbar am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 20.15 Uhr. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 100 Euro. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Bahnhof in Gertenbach (Bahnhofstraße) haben Unbekannte ein angeschlossenes schwarzes Herrenrad der Marke BOC im Wert von 2500 Euro entwendet. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch zwischen 09.15 Uhr und 13.55 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell