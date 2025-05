Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 14.05.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Schaden 5600 Euro; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Polizei Eschwege sind am Dienstagabend um kurz nach 23.00 Uhr in den Langenhainer Weg in Eschwege, Abzweig Höhenweg, gerufen worden. Dort hatten Zeugen eine frisch unfallbeschädigte Verkehrsinsel mit beschädigten Verkehrszeichen gemeldet. Wie die Beamten vor Ort rekonstruieren konnten, befuhr ein Pkw offenbar kurz zuvor den Langenhainer Weg (L 3424) von Eschwege in Richtung Langenhain, kam in Höhe des Abzweigs Höhenweg nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei auf einer Verkehrsinsel angebrachte Verkehrszeichen (Schaden: 600 Euro). Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Beamten fanden vor Ort ein Kennzeichen des verunfallten Pkw auf, welches zu einem grauen BMW 530d Xdrive gehört. Durch die Überprüfung des Kennzeichens gelangten die Beamten letztlich zur Anschrift eines 56-Jährigen aus Eschwege. Die Beamten fanden das unfallbeschädigte Fahrzeug (Schaden 5000 Euro) auf und trafen den Mann zu Hause in alkoholisiertem Zustand (Alcotest über 1,1 Promille) an, woraufhin eine Blutentnahme veranlasst wurde. Gegen den 56-Jährigen als mutmaßlichen Fahrer richten sich aktuell die weiteren Ermittlungen, u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht. Zur besseren Rekonstruktion des Unfallhergangs bitten die Beamten um Hinweise zum Unfallgeschehen selbst oder um Wahrnehmungen des betreffenden Pkw vor bzw. nach dem Unfall unter 05651/925-0.

Wildunfall

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Leinefelde-Worbis hat am frühen Mittwochmorgen gegen 05.30 Uhr ein Reh erfasst, als er auf der Bundessstraße B 249 zwischen Frieda und Schwebda unterwegs war. Das Tier lief nach dem Aufprall davon. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf 1000 Euro.

Polizei Sontra

Erneut Fenster am Gemeindehaus beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag 17.00 Uhr und Dienstag 07.15 Uhr haben Unbekannte in der Straße "Thingstätte" in Sontra ein Fenster vom Gemeindehaus der kath. Kirche mutwillig beschädigt. Der Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben. Zu einem gleichgelagerten Vorfall von Sachbeschädigung kam es hier bereits Anfang April 2025, von Montag (07.04.) auf Dienstag (08.04.) im gleichen Tatzeitraum. Auch hier wurde ein Schaden von 500 Euro verursacht. Die Beamten in Sontra ermitteln in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise unter 05653/9766-0.

Beim Wenden nachfolgenden Pkw übersehen; Schaden 15.000 Euro

Am Mittwochmorgen um 06.33 Uhr hat ein 64-jähriger Autofahrer aus Meißner einen Unfall verursacht, als er auf der B 27, von der A 44 kommend in Fahrtrichtung Sontra, sein Fahrzeug wendete, um wieder auf die A 44 Richtung Kassel aufzufahren. Bei dem Wendevorgang über einen Sperrflächenbereich übersah der 64-Jährige einen nachfolgenden Pkw, der von einem 24-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die beiden Fahrer und eine weitere Person sind mit leichten Verletzungen zur Versorgung einem Krankenhaus zugeführt worden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf 5000 Euro bei dem Verursacher und 10.000 Euro bei dem anderen Pkw.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Ein 35-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch um kurz nach Mitternacht ein Reh erfasst, als er auf der Landesstraße L 3401 von Ermschwerd in Richtung unterwegs war. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf 2500 Euro.

Diebe stehlen gelbe Tonne; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben aus dem Vorgarten von einem Privatgrundstück eine gelbe Tonne im Wert von 100 Euro mitgehen lassen. Die Polizei in Witzenhausen ermittelt jetzt wegen Diebstahls. Ereignet hat sich die Tat in Witzenhausen in der Niester Straße, zwischen Montag 15.00 Uhr und Dienstag 09.30 Uhr. Hinweise unter 05542/9304-0.

Geräte aus Scheune geklaut; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Am Bach" in Neu-Eichenberg haben sich unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Privatgrundstück und im weiteren Verlauf auch zu einer dort befindlichen Scheune verschafft. Aus dem Inneren der Scheune stahlen die Diebe technische Geräte, u.a. -1- Stil Sense (Modell FS461) im Wert von ca. 1200 EUR, 1x Stil Ladegerät (AP200), 1x Stil Akku, 1x Makita Ladegerät und 1x Makita Akku. Die Tatzeit liegt zwischen dem 03.05.2025 (15.00 Uhr) vergangene Woche Freitag (09.05.) 19.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell