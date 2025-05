POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Einbruch in Bäckerei und Volkshochschule Werra-Meißner; Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten der Bäckerei "Guter Gerlach" in der Niederhoner Straße eingedrungen. Zwischen 17.30 Uhr und 04.50 Uhr am Montagmorgen gelangten die Täter durch die Vordertür in die Filiale und brachen im Inneren in einem frei ...

mehr