Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.05.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auf Verkehrsinsel gefahren

Um 15:48 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 86-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die L 3244 in Eschwege und beabsichtigte nach rechts in die Boyneburger Straße abzubiegen. Beim Abbiegen geriet er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Verkehrsinsel, wo das Auto mit dem dort aufgestellten Verkehrsschild kollidierte. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Sontra

Mit Motorrad überschlagen

Um 15:28 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag eine 52-Jährige aus Bad Hersfeld mit ihrem Pkw die B 400 aus Richtung der B 27 kommend in Richtung Krauthausen. Unmittelbar nachdem sie von der B 27 abgebogen war, bremste sie ihr Auto ab, um nach der dortigen Verkehrsinsel zu drehen. Der nachfolgende 69-Jährige aus Lüdinghausen führte daraufhin mit seinem Motorrad eine Gefahrenbremsung durch, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch blockierte das Vorderrad des Motorrades, wodurch sich dieses überschlug. Der 69-Jährige verletzte sich durch den Sturz leicht und wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Während der Pkw der 52-Jährigen unbeschädigt blieb, wurde das Motorrad beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Diebstahl einer Ortstafel

Zwischen dem 09.05.25 und dem 11.05.25, 19:00 Uhr wurde eine Ortstafel von Sontra-Heyerode durch Unbekannte entwendet. Die Ortstafel war an der Landesstraße am Ortsausgang in Richtung Diemerode aufgestellt gewesen. Der Schilderpfosten wurde dabei umgelegt, wodurch ein angrenzender Weidezaun beschädigt wurde. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 23:26 Uhr wurde am gestrigen späten Abend ein 27-Jähriger aus Helsa mit seinem Pkw in Hessisch Lichtenau durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von THC und Kokain das Auto fuhr, worauf eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Bereits am Nachmittag, um 15:00 Uhr, wurde in der Ortslage von Rommerode ein 28-Jähriger aus Großalmerode ebenfalls einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Auch in diesem Fall ergab sich ein Verdacht auf den Konsum berauschender Mittel, was ein durchgeführter Test, der positiv auf THC verlief, bestätigte. Somit wurde die Weiterfahrt untersagt; eine Blutentnahme bei dem 28-Jährigen angeordnet.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell