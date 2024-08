Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Diebinnen täuschen Notsituation vor

Ahaus (ots)

Eine Frau aus Ahaus ist am Dienstag Trickdiebinnen zum Opfer gefallen. Die Unbekannten hatten an ihrer Haustür geklingelt. Sie seien auf der Suche nach einem entlaufenen Hund. Um in das Haus zu gelangen, fragte eine der beiden nach einem Glas Wasser. Während die hilfsbereite Frau der Bitte nachkam und sie in die Küche führte, suchte die zweite unter dem Vorwand das WC benutzen zu wollen das Obergeschoss des Hauses auf. Nachdem die Täterinnen das Haus verlassen hatten und fußläufig in unbekannte Richtung weggegangen waren erwartete die gutmütige Ahauserin eine böse Überraschung: die Unbekannten hatten im Schlafzimmer Schmuck entwendet. Beschrieben werden die Diebinnen wie folgt: eine ist etwa 30 Jahre alt, von schlanker Statur und trug ihr langes schwarzes Haar zu einem Dutt gebunden. Sie sprach akzentfrei Deutsch und ihr Gesicht war auffällig stark geschminkt. Die zweite Frau ist zwischen 35 und 40 Jahre alt, hat ebenfalls langes schwarzes Haar und eine schlanke Statur. Besonders auffällig waren ihre knallrot lackierten Fingernägel. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

