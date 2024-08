POL-BOR: Borken - Einbruch am Wertstoffhof

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Werkstraße; Tatzeit: 09.08.2024, 13.30 Uhr; Drei Makita-Akkus und eine Zange entwendete ein Unbekannter am Freitagnachmittag aus einem Baumarkt an der Werkstraße in Bocholt-Lowick. Danach rannte er aus dem Geschäft, stieg in einen wartenden Kleinwagen mit polnischen Kennzeichen und fuhr davon. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh) Kontakt für ...

