POL-ESW: Pressebericht 14.05.2025 (2)

Verkehrsunfallflucht; Polizei ermittelt gegen 79-jährige Autofahrerin

Ein aufgefundenes Kennzeichen bei Mäharbeiten führte jetzt zu Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht, die sich gegen eine 79-Jährige aus dem LK Hersfeld-Rotenburg richten. Wie die Beamten der Polizeistation Eschwege berichten, kam es am vergangenen Sonntag zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr offenbar zu einem Unfallgeschehen auf der B 249, von Wanfried in Fahrtrichtung Frieda. Ein Pkw kam hier nach rechts von der Straße ab und beschädigte zwei Leitpfosten (Schaden 500 Euro). Anschließend fuhr der Pkw unerlaubt davon. Ein an der Unfallstelle verlorenes Kennzeichen, was im Rahmen von Mäharbeiten aufgefunden wurde, führte in der Folge zu der 79-jährigen Autofahrerin, gegen die sich nun die weiteren Ermittlungen richten.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstag 16.00 Uhr und Mittwoch 08.00 Uhr haben Unbekannte auf dem Gelände der Karl-Heinz-Böhm Schule in der Straße "Im Teichgarten" in Waldkappel zwei Hakenkreuze in einem Gartenspielhaus in eine Kreidetafel geritzt. Ein weiteres Hakenkreuz wurde zudem mit einem Permanentmarker (Edding) auf den Holzboden aufgebracht. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt 200 Euro. Die Polizei in Eschwege hat aufgrund dessen jetzt Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise in dem Fall unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Trunkenheitsfahrt

Zeugen verständigten am Dienstagnachmittag die Polizei in Witzenhausen, über eine mögliche Autofahrt unter Alkoholeinfluss. Aufgrund des Hinweises nahmen die Beamten entsprechende Ermittlungen nach dem besagten Fahrzeug auf und trafen an der ermittelten Halteradresse gegen 16.00 Uhr auf den mutmaßlich verantwortlichen Fahrer, ein 67-Jähriger aus Witzenhausen. Dieser stand unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholtest über 2 Promille). Bei dem 67-Jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst, die Fahrzeugschlüssel und den Führerschein behielten die Beamten ein. Der 67-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Versuchter Einbruch beim Roten Kreuz Witzenhausen; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen ist der Polizei in Witzenhausen um 10.15 Uhr ein versuchter Einbruch in das Verwaltungsgebäude des DRK Kreisverbandes Witzenhausen gemeldet worden. Mitarbeiter hatten frische Einbruchspuren an Fenster u. Türen des DRK-Gebäudes in der Straße "Im kleinen Felde" festgestellt. Die Täter waren jedoch nicht in das Verwaltungsgebäude gelangt, angerichtet wurde jedoch Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 entgegen.

