POL-BN: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr im Fokus - Polizei stellt bei Verkehrskontrollen zahlreiche Verkehrsverstöße fest

Bonn (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (18.03.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Alfterer Straße in Bonn-Dransdorf eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 8:00 Uhr und 17:15 Uhr gelangten die bisher unbekannten Täter in das Treppenhaus des Hauses. Durch das Aufhebeln der Wohnungstür verschafften sie sich Zutritt in eine Wohnung im Erdgeschoss. Ob ...

