Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (18.03.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Alfterer Straße in Bonn-Dransdorf eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 8:00 Uhr und 17:15 Uhr gelangten die bisher unbekannten Täter in das Treppenhaus des Hauses. Durch das Aufhebeln der Wohnungstür verschafften sie sich Zutritt in eine Wohnung im Erdgeschoss. Ob die Einbrecher etwas entwendeten steht zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 13 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell