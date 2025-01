Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Linienbus kollidiert mit Gebäudefront zweier Einfamilienhäuser

Saarbrücken - Dudweiler (ots)

Am Abend des 07.01.2025 gegen 19:44 Uhr befuhr ein Linienbus, welcher mit fünf Fahrgästen besetzt war, die Theodor-Storm-Str. in 66125 Saarbrücken-Dudweiler in Fahrtrichtung Scheidt. Infolge eines plötzlich eingetretenen Schwächeanfalls des 73-jährigen Busfahrers geriet der Linienbus zunächst nach links in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Im Anschluss an diesen Zusammenstoß kommt der Linienbus nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Gebäudefront zweier Einfamilienhäuser. Die Insassen des Busses mussten aufgrund der Unfallendstellung an der Gebäudefront von der freiwilligen Feuerwehr Dudweiler aus dem Bus geborgen werden. Der Busfahrer sowie vier weitere Fahrgäste wurden durch den Unfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch die Kollision mit der Gebäudefront wurde ein Haus derart beschädigt, dass durch einen hinzugezogenen Statiker des THW derzeit Zweifel an der Statik bestehen. Das Gebäude musste in der Folge evakuiert werden. Weitere Ermittlungen hinsichtlich der Statik stehen aus. Die Theodor-Storm-Straße war bis zur Bergung des Busses durch einen Abschleppdienst bis 22:30 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell