POL-BN: Beuel-Mitte: Versuchter Raubüberfall - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots)

In der Nacht zu Dienstag (18.03.2025) kam es in der Von-Sandt-Straße in Beuel zu einem versuchten Raubüberfall.

Zur Tatzeit gegen 01:50 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann auf dem Heimweg von zwei bislang unbekannten Männern nach einem Feuerzeug gefragt und anschließend aufgefordert seine Geldbörse abzugeben. Als er der Aufforderung nicht nachkam, wurde er zunächst körperlich bedrängt und daraufhin auch geschlagen. Anschließend flüchteten die zwei Tatverdächtigen in Richtung des Konrad-Adenauer-Platzes ohne Tatbeute.

Die zwei Unbekannten, die im Rahmen sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden konnten, können nach Zeugenangaben bislang wie folgend beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1: Etwa 22-25 Jahre alt, 185-195 cm groß, kurze dunkelblonde Haare, trug eine blaue Jeanshose, ein schwarzes Oberteil, eine braune Lederjacke und dunkle Sneaker

Tatverdächtiger 2: Etwa 22-25 Jahre alt, 185-195 cm groß, kurze braune Haare, trug eine blaue Jeanshose und eine schwarze Winterjacke

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem die Tatverdächtigen zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

