POL-BN: Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2024 - Anzahl der Verkehrsunfälle leicht gesunken - Weniger Verunglückte und Schwerverletzte

Bonn (ots) - Nach einem Einbruch am Samstag (15.03.2025) in Bonn-Auerberg sucht die Bonner Polizei Zeugen. Im Tatzeitraum von 20:20 Uhr bis 21:10 hebelten die Täter ein Fenster des Einfamilienhauses in der Eupener Straße auf. Nach dem Einstieg in die Wohnräume, wurden diese einbruchstypisch nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ergaben die ...

mehr