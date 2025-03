Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: 44 Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Zwischen 9:00 Uhr und 13:45 Uhr wurden am Sonntag (16.03.2025) auf der Schumannstraße in der Bonner Südstadt nach bisherigem Sachstand 44 Fahrzeuge beschädigt, die zwischen Lessingstraße und Reuterstraße geparkt waren. Dabei entstanden Lackkratzer an den Fahrzeugseiten.

Ein Zeuge hatte in diesem Zusammenhang zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr einen Verdächtigen auf der Schumannstraße beobachtet, der einen roten Schlüsselbund auffällig umherschwang. Der Mann sei zunächst die Straße auf dem rechten Gehweg in Richtung Reuterstraße und wenige Minuten später wieder in entgegengesetzter Richtung entlang gegangen.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 65-70 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, kräftige Statur, graue Haare, trug eine Sportjacke und eine graue Jeanshose.

Die Bonner Polizei bittet mögliche Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder weitere Angaben zu dem Verdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

