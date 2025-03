Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Einbrecher erbeuten Gold

Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt (ots)

Am Freitag (7.3.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Hohen Rain ein. Zwischen 18 und 20.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt durch ein Fenster in das Haus und stahlen dort unter anderem einen Goldklumpen. Danach flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Weitere Informationen zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

