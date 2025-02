Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Kleinbrand am Berger See in der Nacht durch Brandstiftung

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde die Feuerwehr Gevelsberg um 01:36 Uhr zu einem Kleinbrand am Berger See gerufen. Am dortigen Parkplatz angekommen brannte rund 1qm Laub, welches mit einem Kleinlöschgerät durch Kräfte der hauptamtlichen Wachbesatzung abgelöscht wurde.

An der Einsatzstelle konnte auch der Grund des Feuers festgestellt werden: neben einem Feuerzeug stand auch eine Flasche Lampenöl als Brandbeschleuniger direkt am Brandort. Der Nahbereich des Parkplatzes wurde mit einer Wärmebildkamera auf weitere Brandstellen kontrolliert, was jedoch ohne Erkenntnisse blieb. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben, welche die Beweise der Brandstiftung sicherte. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 02:12 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell