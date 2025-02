Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Wieder Einsätze für die der Feuerwehr Gevelsberg

Der Dienst für die hauptamtlichen Kräfte begann direkt mit einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt, wobei es sich jedoch nur um einen techn. Defekt handelte. Die dazu alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte daher den Einsatz abbrechen. Gegen Mittag folgten gleich 3 Einsätze hintereinander für die hauptamtliche Wache. Ein Verkehrsunfall Kreuzung Mauerstrasse / Kölner Strasse, welcher für eine kurzzeitige Vollsperrung sorgte, verursachte einen größeren Stau. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt und ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung transportiert. Im Anschluss wurde die Feuerwehr noch zu je einer Tragehilfe für den eingesetzten Rettungsdienst in der Flurstrasse und der Hagener Strasse alarmiert.

