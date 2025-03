Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zwingenberg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwingenberg (ots)

Am Freitag zwischen 12:15 Uhr - 12:20 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "Wetzbach" in Zwingenberg. Hierbei wurde ein grauer Seat am hinteren linken Eck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein unbekannter Zeuge konnte den Vorfall beobachten und übergab einen Hinweiszettel an die Geschädigten. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 500,- Euro beziffern. Der unbekannte Hinweisgeber wird gebeten sich auf der Polizeistation in Bensheim unter der Rufnummer 06251/84680 zu melden.

