POL-DADI: Seeheim-Jugenheim: schwerer Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Straßenbahn

Höchst/Odw (ots) - Am Freitag (07.03.) Uhr kam es zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Otto-Hahn-Straße 14 in 64739 Höchst i.Odw. zu einer Verkehrsunfallflucht. Der dort auf dem Parkplatz für kurze Zeit abgestellte graue VW Golf Plus einer 61-jährigen Hassenrotherin wies bei Inaugenscheinnahme einen Kratzer am linken hinteren Kotflügel in Fahrtrichtung auf. Der/die mutmaßliche ...

mehr