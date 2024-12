Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hagenburg (ots)

(KEM) In der Zeit von Dienstagmittag ca. 13.30 bis Mittwochnachmittag 15.45 Uhr ereignete sich an der Schützenstraße in Hagenburg eine Verkehrsunfallflucht.

Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter grüner Skoda Fabia wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite touchiert. Hierdurch entstanden diverse Lackkratzer an der linken hinteren Fahrzeugecke und der linke Außenspiegel riss ab. Der Schaden wurde auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu informieren.

Möglicherweise war das unfallverursachende Fahrzeug gelb. Eingesetzte Polizeibeamte stellten gelben Fremdlack an dem Skoda fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell