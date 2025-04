Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Supermarkt

Haßloch (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 00:30 Uhr brachen drei bislang unbekannte Täter eine Seitentür eines Supermarktes am Zwerchgraben in Haßloch auf und gelangten so ins Innere des Marktes. Hier wurden die Geldkassetten aus zwei Kassen entwendet. Die Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt. An der Seitentür entstand erheblicher Sachschaden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Hinweise bitte an die Polizei in Haßloch.

