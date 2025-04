Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein mit dem Kleinkraftrad unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war ein 65-Jähriger am 22.04.2025 um 08:15 Uhr in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W., als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der aus Haßloch stammende Mann konnte für sein Kleinkraftrad keinen Führerschein vorweisen, weshalb der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

