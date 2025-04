POL-PDNW: Alkoholisierter Kleinkraftradfahrer ohne Führerschein

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 21.04.2025 um 12:10 Uhr wurde ein 27-Jähriger mit einem Ford in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Kokain steht. Ferner hielt sich der aus dem nicht-europäischen Ausland stammende Fahrer unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland auf, da dieser die erlaubte Aufenthaltsdauer, ...

