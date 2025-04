Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unerlaubter Aufenthalt und Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 21.04.2025 um 12:10 Uhr wurde ein 27-Jähriger mit einem Ford in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Kokain steht. Ferner hielt sich der aus dem nicht-europäischen Ausland stammende Fahrer unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland auf, da dieser die erlaubte Aufenthaltsdauer, welche zu touristischen Zwecken genutzt werden kann, überschritt. Dem 27-Jährigen wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und dieser an die zuständige Ausländerbehörde verwiesen. Nun kommen auf diesen mehrere Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell