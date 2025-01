POL-DA: Babenhausen: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Darmstadt (ots) - In einem Bett schlafend, nahm die Polizei am Dienstagmorgen (28.1.) einen 28-jährigen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest. Vorangegangen war die Meldung einer aufmerksamen Nachbarin, dass in der Straße "Im Harras" Licht brennen würde, obwohl die Bewohner des Mehrfamilienhauses in Urlaub seien. Eine Polizeistreife stellte gegen 1.30 Uhr ein eingeschlagenes Fenster fest, durch welches sich der Mann ...

mehr