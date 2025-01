Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Räuberischer Diebstahl in Tankstelle/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Nachdem sich am Mittwochmittag (29.01.) ein räuberischer Diebstahl in einer Tankstelle in der Mainzer Straße zugetragen hat, ermittelt nun die Polizei.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein bislang unbekannter Mann kurz vor 14.00 Uhr die Tankstelle. Im Anschluss soll er dort einen Energydrink entwendet haben und verließ den Verkaufsraum ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin wurde von einem Zeugen auf den Umstand aufmerksam gemacht und sprach den Unbekannten daraufhin an. Er schlug und trat die Frau und flüchtete in der Folge in Richtung Unterführung nach Bischofsheim. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos.

Der Flüchtige ist 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat dunkelblonde, lockige Haare und einen Dreitage-Bart. Bekleidet war er mit schwarzer Daunenjacke, dunklem Kapuzenpullover mit weißen Kordeln, schwarzer Hose und weißen Turnschuhen. Der Mann führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

