POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: 66-Jähriger verletzt/Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Mittwochabend (29.01.), kurz vor 18.00 Uhr, attackierten drei bislang unbekannte Täter einen 66-Jährigen, wodurch dieser verletzt wurde. Die Tat ereignete sich im Bereich einer Parkbank "In der Nachtweid". Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Der 66 Jahre alte Mann zog sich durch die Schläge Blessuren im Gesichts- und Rippenbereich zu. Bei den drei in Richtung Leipziger Straße flüchtigen Tatverdächtigen soll es sich um junge Männer im Alter zwischen etwa 14 und 20 Jahren gehandelt haben. Sie waren allesamt zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und sollen laut Angaben des Attackierten ein südländisches Erscheinungsbild haben. Einer von ihnen trug eine "Gucci"-Kappe, eine Weiterer hatte eine "voluminöse" Frisur und ein Dritter trug eine gelb-weißliche Weste.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zu den beschriebenen Unbekannten machen können. Diese werden gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 aufzunehmen.

