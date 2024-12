Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pakete verlorene - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Am Freitag gegen 10:30 Uhr befuhr ein Paketzusteller mit seinem Fahrzeug die Europakreuzung und dannn weiter in die Stielerstraße. Hierbei bemerkte dieser, dass die hintere Schiebetür geöffnet und dadurch Pakete aus dem Fahrzeug gefallen waren. In einiger Entfernung erkannte der Zusteller zwei Pakete, welche durch einen unbekannten Täter aufgenommen und in dessen Fahrzeug verladen wurden. Anschließend entfernte sich der bisher unbekannte Täter in Richtung Steinmühlenallee. Die Europakreuzung war zum Tatzeitpunkt von zahlreichen Fahrzeugen frequentiert. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zu diesem Sachverhalt und möglichen Tatverdächtigen geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel: 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0315895/2024 zu melden. (dg)

