Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Wörth am Rhein (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bienwald B9, Höhe Langenberg, in Fahrtrichtung Frankreich durchgeführt. Zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr mussten insgesamt 23 Verkehrsteilnehmer kostenpflichtig verwarnt werden, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Der Spitzenreiter war bei erlaubten 70km/h mit 101km/h unterwegs. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell