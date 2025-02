Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruchsdiebstahl in leerstehendes Anwesen

Edenkoben (ots)

Unbekannte sind in den zurückliegenden Tagen in ein leestehendes Anwesen in der Klosterstraße eingebrochen. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden zwei Fensterscheiben eingeschlagen und sich Zugang zum Innern verschafft. Anschließend wurden alle Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

