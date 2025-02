POL-PDLD: Ehemann aus der Wohnung verwiesen

Offenbach an der Queich (ots) - Am 23.02.2025, gegen 14:19 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 542 zwischen Insheim und Offenbach an der Queich ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger PKW-Fahrer wollte nach links in Richtung Offenbach abbiegen und übersah hierbei die entgegenkommende, 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades. Die Jugendliche wurde seitlich vom Fahrzeug erfasst und erlitt durch den Sturz eine ...

mehr