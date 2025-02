Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Einbruch in Gaststätte

Edesheim (ots)

Am frühen Morgen (24.02.2025) haben Unbekannte an einer Gaststätte in der Eisenbahnstraße die Eingangstür aufgebrochen. Anschließend öffneten sie in den Räumlichkeiten mit brachialer Gewalt zwei Geldspielautomaten und entwendeten daraus die Geldkassetten. Unerkannt konnten die Täter flüchten. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

