Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Dirmstein (ots)

Am Karsamstag gegen 16:20 Uhr kam es im Bereich der L 453 zwischen Dirmstein und Heuchelheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Ein 75-jähriger Fahrradfahrer befuhr hierbei den linksseitig neben der L 453 verlaufenden Radweg in Richtung Heuchelheim. Der Fahrradfahrer bog vom Radweg aus auf die L 453 in Richtung Heuchelheim ein. Hierbei übersah dieser eine ebenfalls in Richtung Heuchelheim fahrende 19-jährige Autofahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer trug leichte Verletzungen im Bereich der Knie, Ellenbogen und am Kopf davon. Er kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Gesamtschadenshöhe an dem Fahrrad und dem Auto dürfte sich auf ca. 2000,-EUR belaufen.

