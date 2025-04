POL-PDNW: Körperliche Auseinandersetzung mit anschließender Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots) - In dem Zeitraum von Freitag, 18.04.2025, auf Samstag, 19.04.2025, wurde ein Hyundai in der Straße, Am Speyerbach, in Neustadt an der Weinstraße auf bislang ungeklärte Weise durch unbekannte Täter geöffnet und Bargeld entwendet. An dem Fahrzeug konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Polizei Neustadt an der Weinstraße bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, ...

