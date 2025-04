Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nur Medikamente...

Neustadt/Weinstraße - OT Geinsheim (ots)

... würde ein 58-Jähriger aus Haßloch laut eigenen Angaben einnehmen, welcher am 22.04.2025 um 11:15 Uhr auf der B39 in Höhe 67435 Neustadt/W.-Geinsheim mit seinem Fiat einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei dem Fahrer konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe Metamfetamin. Dem Haßlocher wurde sodann eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel an einen Bekannten übergeben. Nun wird das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen, ob sich der Mann in einem Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten muss.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell