Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bornhöved - Brandgeschehen auf Zeltplatz - Hütte und Anhänger brennen aus - Polizei bittet um Hinweise

Bornhöved (ots)

Am heutigen Morgen (25.02.2025) ist es im Seeweg auf einem dortigen Zeltplatz unmittelbar am Bornhöveder See zu einem Brandgeschehen gekommen, bei dem eine Blockbolenhütte sowie ein Anhänger niederbrannten. Die Brandursache kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden.

Das Feuer wurde gegen 04:30 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten die Hütte und der danebenstehende Anhänger bereits ausgedehnt.

Die Brandursache ist bisher unklar und die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen.

Der Sachschaden kann noch nicht abschließend benannt werden, es dürfte sich jedoch um einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag handeln.

Der Zeltplatz wird in den Sommermonaten von einem Verein für Kinder- und Jugendfreizeiten genutzt.

Das Sachgebiet 1 der Kriminalpolizei Bad Segeberg führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen auf dem Zeltplatz wahrgenommen oder kann Hinweise zur Brandursache nennen?

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04551-884-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell