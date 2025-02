Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Zwei Täter werden nach Einbruch in Einfamilienhaus von aufmerksamen Zeugen verfolgt, gestellt und an die Polizei übergeben

Schenefeld (ots)

Am 22.02.2025 (Samstag) ist es um 12.46 Uhr zu einer Alarmauslösung in einem Einfamilienhaus der Straße Op de Gehren gekommen. Der im Haus ausgelöste Bewegungsalarm lief auf dem Mobiltelefon des Geschädigten auf und dieser begab ich sofort in Richtung seines Hauses. Ein ebenfalls ausgelöster akustischer Alarm erweckte die Aufmerksamkeit eines Zeugen, der zwei flüchtende Täter in Tatortnähe sah und verfolgte. Wenig später konnten die Tatverdächtigen festgenommen werden.

Zwei Täter lösten bei einem Wohnungseinbruch einen Alarm aus. Dieser ging zunächst auf dem Handy des Eigentümers ein. Als dann jedoch auch ein akustischer Alarm im Haus losging, flüchteten die beiden Täter sofort. Dies bemerkte ein Zeuge, der sowohl den Alarm hörte als auch die beiden flüchtenden Straftäter sah. Der Mann wählte die Notrufnummer (110) und verfolgte die beiden Tatverdächtigen. Während die Leitung zum Polizeinotruf gehalten wurde, konnten so dauerhaft Standortdaten der Flüchtenden erhalten werden. Die Einsatzkräfte wurden so immer enger an die beiden Täter herangeführt. Die Flucht ging durch Gärten und über ein angrenzendes Feld. Der Verfolger erhielt auf seinem Weg Unterstützung durch aufmerksame Anwohner. Auf einem Garagenhof konnten die beiden Tatverdächtigen dann endgültig gestellt und zu Boden gesprochen werden. Kurze Zeit später erschien ein Streifenwagen und konnte zwei auf dem Boden liegende Männer festnehmen, die durch die Zeugen bewacht wurden.

Das Diebesgut sowie auch Tatmittel konnten später auf dem Fluchtweg gefunden und sichergestellt werden. Auch die Funde wurden teilweise von Zeugen geleistet.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Von dort möchten man ganz besonders den Zeugen danken und ihr vorbildliches und engagierte Vorgehen loben.

Zwischenzeitlich wurden die beiden heranwachsenden Straftäter auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt und nach Verkündung des Haftbefehls der Jugendanstalt Schleswig überstellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell