Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Alkoholisiert Unfall verursacht (03.01.2025)

Hüfingen - B 27 (ots)

Auf der Bundesstraße 27 ist es am Mittwoch, gegen 16 Uhr zwischen der Anschlussstelle zur B 31 und dem Zubringer Allmendshofen zu einem Unfall gekommen. Ein 34-jähriger VW-Fahrer wechselte vom linken Fahrstreifen auf den Rechten und stieß dabei mit einem 22-jährigen BMW-Fahrer zusammen. Der Aufprall schob den BMW nach rechts von der Straße. Beide Fahrer, sowie die 17-jährige Beifahrerin im BMW verletzten sich leicht. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Klinikum und ein Abschleppdienst kümmerte sich um beide Autos. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Unfallverursacher Alkohol fest. Ein Test brachte mit einem Ergebnis von über drei Promille Gewissheit, was auch die Abgabe des Führerscheins zur Folge hatte. Der Gesamtschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

