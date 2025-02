POL-SE: Heist - Illegale Müllablagerung im Waldgebiet - Polizei auf der Suche nach Hinweisen

Schenefeld (ots) - Am 22.02.2025 (Samstag) ist es um 12.46 Uhr zu einer Alarmauslösung in einem Einfamilienhaus der Straße Op de Gehren gekommen. Der im Haus ausgelöste Bewegungsalarm lief auf dem Mobiltelefon des Geschädigten auf und dieser begab ich sofort in Richtung seines Hauses. Ein ebenfalls ausgelöster ...

mehr