POL-ESW: Pressebericht 15.05.2025 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fahrradfahrer (Pedelec) bleibt an Außenspiegel von Pkw hängen; Mann leicht verletzt

Mit einem gebrochenen Finger musste am Mittwoch ein Fahrradfahrer ins Krankenhaus gebracht werden, der gegen 14.30 Uhr in der Reichensächser Straße, kurz vor der Schlossplatzkreuzung, in Eschwege an einem wartenden Pkw an der Ampelanlage vorbeifahren wollte, dann aber an dessen rechten Außenspiegel hängen blieb und dabei zu Fall kam. Neben dem leicht verletzten Radfahrer, kam es an dem Pkw zu einem geringfügigen Sachschaden.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; geschädigtes Fahrzeug unbekannt

Die Beamten der Polizei Sontra sind am Mittwoch zu einer Verkehrsunfallaufnahme in die Braugasse in Sontra gerufen worden. Zeugen hatten beobachtet, wie dort ein VW Polo gegen 17.22 Uhr beim Ausparken gegen ein geparkten, grauen Opel Astra (Kennzeichen nicht bekannt) gefahren war und im Anschluss die Unfallstelle unerlaubt verlassen hatte. Wie die Ermittlungen der Beamten später ergaben, handelte sich bei der Verursacherin um eine 76-Jährige aus Sontra, an deren VW Polo ein Schaden von 300 Euro entstanden war. Gegen die Dame richten sich jetzt die weiteren Ermittlungen. Der beteiligte Opel Astra war später nicht mehr auffindbar. Bei Hinweisen zu dem geschädigten Opel kann mit der Polizei in Sontra unter 05653/9766-0 Kontakt aufgenommen werden.

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

In Herleshausen haben unbekannte Täter von einem grauen VW Golf die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-IB 35 geklaut. Das Auto stand zur Tatzeit, zwischen Mittwoch 15.00 Uhr und Donnerstag 08.00 Uhr, in der Frauenbörner Straße auf einem Parkstreifen geparkt. Hinweise unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Zusammenstoß zwischen Pkw und Rettungswagen

Ein 64-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen befuhr am Mittwoch um kurz nach 16.00 Uhr mit seinem Pkw von Gertenbach kommend den Zubringer zur B 80 und wollte dann nach links in Richtung Witzenhausen einbiegen. Auf der B 80 war zur Unfallzeit ein Rettungswagen bevorrechtigt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs, der von einem 53-Jährigen aus Göttingen gefahren wurde. Im Einmündungsbereich kam es letztlich zur Kollision zwischen Pkw und RTW, weil der 64-Jährige dennoch in die Bundesstraße einbog. Dadurch entstand an dessen Wagen ein Schaden von 5000 Euro, in welcher Form der Rettungswagen Beschädigungen davontrug, steht noch nicht abschließend fest.

Versuchter Pkw-Aufbruch; Polizei sucht Zeugen

500 Euro Sachschaden haben unbekannte Täter bei dem Versuch verursacht, einen schwarzen VW Passat aufzubrechen. Das Auto stand zur fraglichen Tatzeit, zwischen Dienstag 13.45 Uhr und Donnerstag 07.30 Uhr, in der Walburger Straße auf dem Parkplatz der Sparkasse. Versucht wurde, auf der Beifahrerseite das hintere Fenster aufzuhebeln, wozu es aber letztlich dann nicht kam. Hinweise unter 05542/9304-0 an die Polizei in Witzenhausen.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes im Bornemannweg in Witzenhausen, ist am Donnerstag um 10.30 Uhr ein geparkter blauer Opel Meriva von einem ausparkenden Pkw beschädigt worden. Am Heck der Meriva entstand dadurch ein Schaden von 200 Euro. Anschließend verließ das verursachende Auto unerlaubt die Unfallstelle. Die Beamten der Polizei Witzenhausen haben Ermittlungen nach dem flüchtigen Fahrzeug aufgenommen, bei dem es sich lt. Zeugen um einen weißen Pkw mit EIC-Zulassung handeln soll, der von einer Frau gefahren wurde. Hinweise unter 05542/9304-0 an die Polizei in Witzenhausen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

