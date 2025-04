Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte stecken Roller in Brand - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft steckte zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh ein geparktes Kleinkraftrad im Wieblinger Weg in Brand. Das Fahrzeug war an einer Baustelle auf dem Gelände einer Schule in Wieblingen abgestellt und durch die Flammen schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. So ist bis dato unklar, um was für ein motorisiertes Zweirad es sich genau handelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es höchstwahrscheinlich ein Roller. Verletzt wurde durch das Feuer glücklicherweise niemand und der Brand griff nicht auf die Baustelle über. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Brandstiftung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sowie die Besitzerin beziehungsweise der Besitzer, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

