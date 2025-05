POL-ESW: Mehrere "Schockanrufe" im Witzenhausen; Polizei warnt vor der betrügerischen Masche und gibt Tipps

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Betrunkene Männer leisten Widerstand Zwei auf der Straße herumtorkelnde, alkoholisierte Männer sind der Eschweger Polizei in der Nacht zu Freitag gegen 01.30 Uhr im Bereich des Schlossplatzes gemeldet worden. Als die Beamten sich den Personen annehmen wollten, kam es zu Widerstandshandlungen gegenüber den Beamten, so dass beide in ihrem alkoholisierten Zustand (beide deutlich über 1 Promille) in den Gewahrsam der Polizei eingeliefert ...

