Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Dieb durch Bundespolizei festgenommen

Basel (ots)

Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl gesuchten Flüchtigen an der Schweizer Grenze. Nun sitzt der Mann, dem mehrfacher Diebstahl vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft.

Am Samstagabend, dem 26. April 2025 geriet der 28-Jährige am Badischen Bahnhof in Basel, in einer Regionalbahn Richtung Deutschland, in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen den syrischen Staatsangehörigen bestand. Wegen des Vorwurfs, mehrere Diebstahlsdelikte begangen zu haben, erließ ein Amtsgericht Haftbefehl. Die Bundespolizei führte den Gesuchten einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

