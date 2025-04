BPOLI-WEIL: Gänsefamilie unerlaubt im Gleisbereich

Weil am Rhein (ots) - Eine Frau aus China ist beim Versuch mit einem gefälschten japanischen Dokument nach Deutschland einzureisen gescheitert. Sie musste wieder zurück in die Schweiz. Die 46-Jährige befand sich am frühen Freitagmorgen, dem 18. April 2025 in einem Fernreisebus von Barcelona nach Freiburg im Breisgau. Am Grenzübergang in Weil am Rhein - Autobahn ...

