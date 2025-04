Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschter Reisepass im Fernreisebus - Frau wird Einreise verweigert

Weil am Rhein (ots)

Eine Frau aus China ist beim Versuch mit einem gefälschten japanischen Dokument nach Deutschland einzureisen gescheitert. Sie musste wieder zurück in die Schweiz.

Die 46-Jährige befand sich am frühen Freitagmorgen, dem 18. April 2025 in einem Fernreisebus von Barcelona nach Freiburg im Breisgau. Am Grenzübergang in Weil am Rhein - Autobahn kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Busreisenden. Der vorgelegte japanische Reisepass der Frau stellte sich als Fälschung heraus. Bei der Durchsuchung konnte ein original Dokument der chinesischen Staatsangehörigen aufgefunden werden. Eine Überprüfung ergab, dass ihr in Deutschland Straftaten nach dem Betäubungsmittel- und Aufenthaltsgesetz vorgeworfen werden, weswegen von zwei Staatsanwaltschaften Ersuchen zur Aufenthaltsermittlung vorlagen. Nicht nur wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, sondern auch wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren ein. Nach Sicherstellung des Reisepasses als Beweismittel erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz.

