BPOLI-WEIL: Mehrfach gesuchter Mann wird in grenzüberschreitender Straßenbahn festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein mit mehreren Haftbefehlen Gesuchter ist von der Bundespolizei an der Schweizer Grenze festgenommen worden. Er versuchte unbehelligt mit der Tram nach Deutschland einzureisen, obwohl gegen ihn auch ein Einreiseverbot bestand. Nun verbüßt er eine Haftstrafe.

Am Sonntagmittag (13.04.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den algerischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass zwei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Jeweils wegen eines Diebstahlsdeliktes verurteilten Gerichte den 38-Jährigen vor zwei Jahren zu Geldstrafen. Da der Gesuchte weder die Strafen bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafen antrat, erließen die Staatsanwaltschaften Haftbefehle. Des Weiteren werden ihm weitere Straftaten in Deutschland vorgeworfen, darunter auch Diebstahl mit Waffen, weswegen von drei Staatsanwaltschaften Ersuchen zur Aufenthaltsermittlung vorlagen. Auch eine europaweite Ausschreibung bestand gegen den Mann. Im Schengener Informationssystem (SIS) ist er von Frankreich zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben. Gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Dort verbüßt er eine insgesamt 132-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Da gegen ihn zudem eine Einreisesperre für Deutschland besteht, muss er nach Haftentlassung wieder zurück in die Schweiz.

