Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Bahnhof Jestetten

Jestetten (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist nach zweijähriger Flucht gefasst worden. Der Gesuchte verstieß gegen Bewährungsauflagen und sitzt jetzt in Haft.

Am Mittwoch, dem 9. April 2025 kontrollierte eine Streife des Hauptzollamts Singen den rumänischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Sicherungshaftbefehl gegen den Mann bestand. Ein Gericht verurteilte den heute 20-Jährigen im Jahr 2023 wegen Diebstahls und verhängte eine achtmonatige Jugendstrafe die zur Bewährung ausgesetzt war. Da der Mann gegen die Bewährungsauflagen verstieß indem er aus Deutschland ausreiste und auch keine neue Meldeadresse nannte, erließ das zuständige Amtsgericht einen Haftbefehl. Die Bundespolizei übernahm den Mann und führte ihn einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell